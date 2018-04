Spyro Reignited Trilogy: Gerücht: HD-Remaster-Trilogie bei Amazon Mexiko aufgetaucht - 4Players.de

Bei Amazon Mexiko ist die Spyro Reignited Trilogy (mitsamt Packshot und Screenshots ) in der Produktdatenbank aufgetaucht. Laut der Beschreibung soll das Spiel am 21. September 2018 für PlayStation 4 erscheinen und knapp 40 Dollar kosten. Andere Plattformen wurden nicht genannt.Die überarbeitete Spielesammlung besteht aus den folgenden drei Spyro-Titeln: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage und Spyro: Year of the Dragon. Alle Versionen sind HD-Remaster mit grafischen Verbesserungen, überarbeiteter Steuerung und mehr als 100 Levels.Activision Blizzard hat die Spyro Reignited Trilogy bisher nicht offiziell angekündigt. Entwickelt wird der Titel allem Anschein nach von Toys For Bob.