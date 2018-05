Spyro Reignited Trilogy: Anzahl der Vorbestellungen liegt deutlich über den Erwartungen - 4Players.de

Activision Blizzard hat bei einer Investorenkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe des Geschäftsberichts verraten, dass die Ankündigung von Spyro Reignited Trilogy auf viel Gegenliebe in der Community gestoßen sei. Der Ankündigungs-Trailer sei bereits "zig Millionen Mal" aufgerufen worden und auch die Anzahl der Vorbestellungen würde deutlich über den Erwartungen liegen, sagte Collister Johnson (President und Chief Operating Officer von Activision Blizzard). Zugleich verwies der Publisher auf den großen Erfolg mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Die Spyro Reignited Trilogy wird am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Trilogie bietet den Spielern eine vollständig neu gemasterte Sammlung der drei Originalspiele: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird der HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer