Spyro Reignited Trilogy: Stewart Copeland kehrt zurück; Wechsel zwischen Original- und Remastered-Soundtrack - 4Players.de

Activision und Toys for Bob haben bei der Comic-Con 2018 die Rückkehr von Stewart Copeland (The Police) zur Spyro-Reihe bekanntgegeben. Copeland, der Komponist der Original-Reihe, präsentierte den Fans im Rahmen eines Panels ein kleines Stück der neuen Titelmelodie aus Spyro Reignited Trilogy . Copelands neues Intro des Spiels trägt den Titel "Tiger Train" und greift bekannte musikalische Motive aus den ersten drei Spyro-Spielen auf.Darüber hinaus wird es in der Spyro-Trilogie die Möglichzeit geben, zwischen dem Original Soundtrack und dem neuen Remastered Soundtrack zu wechseln (Optionsmenü: Schaltfläche "Reignited Music/Original Music").Letztes aktuelles Video: New and Original Music Option"Ich hatte sehr viel Spaß dabei, neue Musik für Spyro Reignited Trilogy zu schreiben. Und ein wenig nostalgisch war es auch", so Stewart Copeland. "Vor 20 Jahren hat es mich sehr gefreut zu sehen, wie die Fans die Original-Reihe und den Soundtrack geliebt haben. Mit der Arbeit an dem neuen Spiel hat sich der Kreis geschlossen. Ich freue mich schon darauf, wenn die Spieler das neue Intro hören und die Möglichkeit nutzen können, das neu gemasterte Spiel mit meiner Original-Musik zu spielen, wenn die Trilogie diesen Herbst erscheint. "Tiger Train" enthält ein paar meiner Lieblingssequenzen aus dem Original-Soundtrack, was alteingesessene Spyro-Fans bestimmt zu schätzen wissen werden!"Die Spyro Reignited Trilogy wird am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Trilogie bietet den Spielern eine vollständig neu gemasterte Sammlung der drei Originalspiele: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird der HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.