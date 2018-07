Spyro Reignited Trilogy: Gerücht: Erste Hinweise auf Umsetzungen für PC und Switch aufgetaucht - 4Players.de

Bisher wurde Spyro Reignited Trilogy ausschließlich für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, aber auf der offiziellen Webseite waren kurzfristig auch Umsetzungen für PC und Switch gelistet. PCGamesN hat bei den Vorbestellungsmöglichkeiten in bestimmen Ländern eben diese bisher unangekündigten Versionen ausfindig gemacht und auf einem Screenshot festgehalten. Auf Nachfrage bei Activision Blizzard hieß es, dass sie derzeit keine Ankündigungen für weitere Plattformen geplant hätten. Ob es sich um einen Fehler auf der Webseite, die stark an die Webseite von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erinnert, gehandelt hat, wollte der Publisher nicht kommentieren. Mittlerweile wurden die etwaigen PC- und Switch-Varianten wieder entfernt.Activision Blizzard hatte im Juni des vergangenen Jahres Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zunächst exklusiv für PS4 veröffentlicht und die HD-Spiele-Sammlung in diesem Jahr für PC, Switch und Xbox One nachgereicht.Die Spyro Reignited Trilogy wird am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Trilogie bietet den Spielern eine vollständig neu gemasterte Sammlung der drei Originalspiele: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird der HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: New and Original Music Option