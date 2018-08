Spyro Reignited Trilogy: Aufgemotzte Sammlung der Drachen-Plattformer auf den November verschoben - 4Players.de

Freunde dreidimensionaler Plattformer müssen sich noch etwas länger gedulden: Wie Activision in seinem offiziellen Blog verkündet, erscheint Spyro Reignited Trilogy erst am 13. November. Die Neuauflage des Hüpf-Oldies aus den Zeiten der ersten PlayStation benötige schlicht und einfach noch mehr Zeit und Liebe, um zu dem zu werden, was sich das Team Toys for Bob von dem aufgemotzten Titel erwünscht hat, so das Update.Genauere Gründe werden nicht genannt. Das Spiel ist für PlayStation 4 und Xbox One in Arbeit. Die Trilogie bietet den Spielern eine vollständig neu gemasterte Sammlung der drei Originalspiele: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird der HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Hurricos Playthrough