Spyro Reignited Trilogy: Entwickler stellen Spielszenen aller drei Teile vor - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Spielszenen aller drei Teile

Die Entwickler der kürzlich auf den 13. November verschobene Spyro Reignited Trilogy zeigen im folgenden Video Eindrücke aller drei neu aufgelegten Titel: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird das HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.