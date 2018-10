Spyro Reignited Trilogy: Verfrühter Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Obgleich die Spyro Reignited Trilogy erst am 13. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, hat Publisher Activision schon jetzt den Trailer zum Verkaufsstart veröffentlicht, in dem der violette Drache sein Können zeigt.Die Trilogie bietet den Spielern eine vollständig "neu gemasterte" Sammlung der drei Originalspiele: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Entwickelt wird der HD-Remaster von Toys For Bob. Mehr als 100 Levels, verbesserte Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallte Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd), verbesserte Umgebungen, eine überarbeitete Steuerung, neue Lichteffekte und nachgebildete Zwischensequenzen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer