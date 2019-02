Spyro Reignited Trilogy: Hinweise auf Switch-Umsetzung - 4Players.de

Erscheint die Spyro Reignited Trilogy auch für Switch? Die mittlerweile wieder entfernte Listung der besagten Spielesammlung bei Gamestop Deutschland befeuert derzeit die Gerüchteküche und wurde u.a. auf von Spyro Universe bei Twitter aufgegriffen. Eine Umsetzung würde durchaus Sinn ergeben – der Feuer speiende Knuddeldrachen passt wunderbar zur Konsole von Nintendo. Als Release wurde der 16. August in dem Eintrag genannt.



Auf PS4, Xbox One erschien die Trilogie bereits im vergangenen Jahr. Im Test haben die Neuauflagen einen guten Eindruck hinterlassen. Die Sammlung besteht aus Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage und Spyro: Year of the Dragon. Ursprünglich entstand der Auftakt bei Insomniac Games. Für das Remaster zeichnete dagegen das Activision-Studio Toys for Bob verantwortlich.

A listing for Spyro Reignited Trilogy for Nintendo Switch has been found on GameStop Germany’s website. It gives the game a August 16th release date.



Found by :@AngrySpace.#SpyroReignitedTrilogy. pic.twitter.com/j8bKWTusfo — Spyro Universe 💎 (@SpyroUniverse) 10. Februar 2019

Letztes aktuelles Video: Video-Fazit