Slime Rancher: Die Schleimhatz erscheint im September auch für PS4 - 4Players.de

Monomi Park und Skybound Games wollen Slime Rancher im September 2018 auch für PlayStation 4 veröffentlichen . Auf PC, Mac und Linux ( Steam ) sowie Xbox One ( Xbox Games Store ) ist die Schleimhatz bereits seit August 2017 erhältlich. Zum Spiel selbst heißt es: "Slime Rancher ist ein bezauberndes Erlebnis in der Ego-Perspektive in einer offenen Welt. Spiele als Beatrix LeBeau: eine mutige junge Rancherin, die sich aufmacht, zu einem tausende Lichtjahre von der Erde entfernten Leben auf der 'Fernen, fernen Weite'.Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und riskante Gelegenheiten, während du versuchst, mit der Haltung von Slimes Reichtümer anzuhäufen. Sammle farbenfrohe Slimes, baue Feldfrüchte an, ernte Ressourcen und erforsche die ungezähmte Wildnis, indem du den Umgang mit deinem vielseitigen Vac-Pack meisterst." Ob die angekündigten Box-Versionen für PlayStation 4 und Xbox One auch in Europa zu haben sein werden, ist bislang nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: PS4-Ankuendigung