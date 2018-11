Am 22. November 2018 hat Microïds die Neuauflage des 2D-Jump'n'Runs Toki als physische Retrollector Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der digitale Stapellauf via eShop soll am 4. Dezember erfolgen. Hier ein Vorgeschmack auf Spiel und Inhalt der Sammleredition:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer