Street Fighter: The Miniatures Game: Brettspiel von Angry Joe mit aufwändigen Figuren bei Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur) Screenshot - Street Fighter: The Miniatures Game (Spielkultur)

Bei Kickstarter ist das Brettspiel " Street Fighter: The Miniatures Game " erfolgreich finanziert worden. In dem Miniaturfigurenspiel treten Charaktere aus dem Street-Fighter-Universum gegeneinander an (Versus-Modus, Free-for-all, Team-Modus) oder kämpfen gemeinsam gegen Bossgegner (Boss-Mode: 3-gegen-1). Grundlage ist das "Universal Tactics System", das sich um 40 Kampfkarten pro Charakter und die Bewegungen/Positionen auf dem taktischen Spielfeld dreht (plus Würfeln). Combo-Attacken und Special-Moves sind ebenfalls vorhanden. Eine Beta-Version des Regelhefts könnt ihr euch bei Kickstarter anschauen.Die Miniatur-Figuren sind aufwändig bemalt und sollen in etwa die Größe eines amiibo haben (von 6,5 cm bis 8,5 cm). Das Core-Set für 80 Dollar umfasst das Grundspiel ohne Stretch-Goals mit sechs Charakteren (Ryu, Ken, Chun-Li, Zangief, Sagat, Vega). Für 140 Dollar bekommt man das Hauptspiel, die Boss-Expansion (M. Bison und Akuma) sowie alle Zusatzziele. Für 280 Dollar erhält man noch vier Charakter-Erweiterungen (Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter 4 und Street Fighter 5) dazu. Versandkosten (ca. 20 bis 30 Dollar) sind in der Pledge-Summe nicht enthalten.Aktuell steht der Geldzähler bei 550.000 Dollar. Guile als neuer Charakter, der Power-Ups-Modus und "bessere Board-Materialen" wurden schon freigeschaltet. Blanka wird ab 600.000 Dollar die Riege verstärken. E. Honda bei 700.000 Dollar. Bei 650.000 Dollar kommt der Tag-Team-Mode ins Spiel. Bei Resetera wird geschätzt, dass die Anzahl der Figuren von sechs auf 18 (mit Zusatzzielen) erhöht werden könnte, wenn sie 10.000 Käufer/Unterstützer finden. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 5. Mai.Federführend an der Entwicklung beteiligt sind Angry Joe (Joe Vargas) und Jasco Games.