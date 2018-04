The Stillness of the Wind: Ruhiges Spiel über Leben und Verlust für PC und Mac - 4Players.de

Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac) Screenshot - The Stillness of the Wind (Mac)

Memory of God (Entwickler) und Surprise Attack Games (Indie-Label) haben The Stillness of the Wind für PC und Mac angekündigt. Das ruhige Spiel über Leben und Verlust wird dieses Jahr via Steam und itch.io erscheinen. Das Spiel gilt als Nachfolger von Where The Goats Are.In The Stillness of the Wind schlüpfen Spieler in die Rolle von Talma, einer alten Ziegenbäuerin auf einer abgelegenen Farm. Das Dorf war einst voller Leben, aber einer nach dem anderen Bewohner verließ das Städtchen. Jeder außer Talma. Am Ende ihrer Tage lebt Talma ein simples Leben und bewirtschaftet ihren Hof, während sie immer beunruhigendere Briefe von ihrer Familie, die in der Stadt wohnt, bekommt.In der Ankündigung heißt es weiter: "Entwickle deine persönliche Routine während du die dich um deine Farm und Tiere kümmerst. Pflege deine Ziegen, mache Käse aus ihrer Milch, sammle Eier, bereite Gerichte zu, ernte Gemüse und tausche dich mit dem wandernden Händler aus. Mit einem minimalistischen Look und Soundtrack findet The Stillness of the Wind Schönheit in der Banalität und die Würde, sich unveränderbaren und unvermeidlichen Veränderungen zu stellen."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer