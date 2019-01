The Stillness of the Wind: Erscheint Anfang Februar für PC, Mac, Switch und iOS - 4Players.de

https://gematsu.com/2019/01/the-stillness-of-the-wind-for-switch-pc-and-ios-launches-february-7

The Stillness of the Wind erscheint am 7. Februar für PC, Mac, Switch und iOS. Nach Angaben bei Gematsu wird das "ruhige Spiel über Leben und Verlust" über Nintendos eShop (Switch), Apples AppStore (iOS) sowie Steam und itch.io (PC, Mac) veröffentlicht. Für die Entwicklung zeichnet Memory of Gof verantwortlich und der Titel gilt als Nachfolger von Where The Goats Are.In The Stillness of the Wind schlüpfen Spieler in die Rolle von Talma, einer alten Ziegenbäuerin auf einer abgelegenen Farm. Das Dorf war einst voller Leben, aber einer nach dem anderen Bewohner verließ das Städtchen. Jeder außer Talma. Am Ende ihrer Tage lebt Talma ein simples Leben und bewirtschaftet ihren Hof, während sie immer beunruhigendere Briefe von ihrer Familie, die in der Stadt wohnt, bekommt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer