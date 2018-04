Paper Valley: Papierflugzeuge starten auf Oculus Rift in eine fantasievolle VR-Welt - 4Players.de

VITEI Backroom hat mit Paper Valley einen Rift-exklusiven Titel angekündigt, der am 19. April veröffentlicht werden soll. In dem als zenartigen Abenteuer beschriebenen Virtual-Reality-Spiel wirft man Papierflugzeuge auf Ziele, um eine farbenfrohe Fanatsiewelt mit neuem Leben zu füllen.Die Umgebungen sollen an die Arbeiten von thatgamecompany (Journey, Flower) erinnern und besonders geschickte Würfe der Papierflieger Geheimnisse öffnen, welche die Wahrheit offenlegen, die sich in den Ruinen verbirgt.Unter dem Namen Paper Garden erhielt das Projekt im vergangenen Jahr den Famitsu Media Highlight Award auf der japanischen BitSummit 2017.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer