Body of Evidence: Tatortreiniger à la Tarantinos Mr. Wolf im Anmarsch - 4Players.de

In Body of Evidence vom polnischen Entwickler Empyrean und Fat Dog Games muss man ähnlich wie in Serial Cleaner Leichen und Tatspuren diskret verschwinden lassen, bevor andere Personen am Tatort eintreffen. Der am 18. Mai 2018 für PC und Mac ( Steam ) erscheinende Titel sei eine Hommage an diverse Filme von Quentin Tarantino (z. B. Mr. Wolf in Pulp Fiction).Insgesamt sollen 30 verschiedene Tatorte auf ihre "Reinigung" warten, wobei man jedes Szenario auf mehrere Arten absolvieren könne. Zudem soll es sowohl Aufträge von der Mafia als auch der Polizei geben. Jede Menge schwarzer Humor wird ebenfalls versprochen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer