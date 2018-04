PHOGS!: Elastisches Hundedasein auf den Spuren von Noby Noby Boy - 4Players.de

Screenshot - Phogs (PC) Screenshot - Phogs (PC) Screenshot - Phogs (PC) Screenshot - Phogs (PC)

Bit Loom und Coatsink haben sich zusammengeschlossen, um das physikbasierte Puzzle-Abenteuer PHOGS! 2019 als Download für nicht näher spezifizierte Plattformen zu veröffentlichen . Darin soll man ähnlich wie in Brothers: A Tale of Two Sons allein oder am besten zusammen mit einem Freund die Kontrolle über einen elastischen Hund mit zwei Köpfen übernehmen, um auf kreative Weise Rätsel zu lösen und Hindernisse zu bewältigen.Als Inspirationsquellen werden neben Spielen wie Noby Noby Boy Hohokum und Mario 3D World auch Zeichentrickserien wie Adventure Time und CatDog genannt. In punkto Umfang sollen 30 Levels in unterschiedlichen Welten geboten werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer