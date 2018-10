Synthetik: Kostenlose Erweiterung "Legion Rising" veröffentlicht - 4Players.de

Flow Fire Games hat die große Erweiterung "Legion Rising" für Synthetik veröffentlicht. Das kostenlose Add-on erweitert den retrofuturistischen Rogue-Lite Shooter mit acht Klassenspezialisierungen, neuen Gegnern und fünf weiteren Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und brasilianisches Portugiesisch). Außerdem wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet."Ab sofort gibt es acht Klassenspezialisierungen, mit neuen Spielstilen und 48 neuen passiven Vorteilen, aus denen gewählt werden kann. Spielen Sie den hinterhältigen Assassinen, nutzen Sie Revolver und überlegene Technologie als Ingenieur, jagen Sie als Demolisher alles in die Luft oder kämpfen Sie als Riot Guard von Angesicht zu Angesicht, um nur einige zu nennen. Entwerfen Sie Strategien für die 125 aufrüstbaren Items (alles von Wachtürmen und psionischen Fallen über Geräte zur Gedankenkontrolle bis hin zu antiken Relikten) und 20 neuen Waffen. Wägen Sie taktische Entscheidungen so ab, dass Sie sich sowohl gegen normale Kontrahenten behaupten, als auch in den neuen, gnadenlosen Boss-Begegnungen und der verbesserten Endgame-Herausforderung, die nach dem Sieg über den letzten Boss auf Sie wartet, bestehen können", schreiben die Entwickler.Die (deutschen) Entwickler schreiben bei Steam : "Du liebst repetitive, low Skill, One-Button Shooter? Du kümmerst dich nicht um Characterprogression und taktische Entscheidungen, dein RNG ist sowieso zu gut? Du stehst auf Waffen welche keinen Schaden machen und sich alle gleich anfühlen? Wir auch nicht. Synthetik ist vieleicht genau das richtige für dich! Mit Synthetik wollten wir neue Mechaniken und Tiefe in das Genre bringen, gleichzeitig aber viel Freiraum zum experimentieren lassen sowie viele verschiedene Spielweisen erlauben. Inspiriert von Spielen der späten 90er, wo man sich nicht gescheut hat all die coolen Features einzubauen die man sich wünscht!"