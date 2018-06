Bus Simulator 18: Bus-Fuhrpark und Mehrspieler-Modus - 4Players.de

Im Bus Simulator 18 können bis zu vier Spieler gemeinsam ein Busunternehmen gründen und dieses in der fiktiven europäischen Stadt Seaside Valley zum Erfolg zu führen.astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-Entwicklerteam beschreiben den Mehrspieler-Modus folgendermaßen: "Spieler erhalten im Bus Simulator 18 nicht nur die Möglichkeit, sich gemeinsam um das Management und den Ausbau der Busflotte sowie das Anlegen eines selbst erstellten Liniennetzes zu kümmern, sondern dürfen auch in Echtzeit miteinander chatten und synchron ihre Fahrten antreten. Während ihrer Fahrten werden sich die Spieler mit ihren Bussen dabei live auf den Straßen begegnen. Bei Bedarf ist es zudem möglich umzusteigen, um bei einem Kollegen mitzufahren oder die Busse zu tauschen und dann die Linien des anderen Busfahrers zu Ende zu führen. Wer gerade nicht selbst fahren möchte, hat zudem die Möglichkeit, sich im Bus eines Mitspielers als Fahrkartenkontrolleur zu betätigen oder Passagiere auf liegengelassene Wertsachen aufmerksam zu machen, während sein Kollege sich am Steuer des Busses um den Fahrkartenverkauf und die fristgerechte Einhaltung des aktuellen Fahrplans kümmert und vieles mehr. Sollten nicht alle Mitspieler anwesend sein, dürfen die anderen Mitglieder des virtuellen Mehrspieler-Busunternehmens zwischenzeitlich natürlich auch alleine oder in reduzierter Besetzung zur Tat schreiten, um den Fortschritt der gemeinsamen Firma voranzutreiben. Zudem ist es natürlich auch möglich, Seaside Valley nach Ende einer erfolgreichen Fahrt gemeinsam oder im Alleingang in Ruhe zu Fuß zu erkunden und sich auf die Suche nach den vielen in der Stadt versteckten Geheimnissen und Sehenswürdigkeiten zu begeben."Der auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelte Bus Simulator 18 wird zum Release acht lizenzierte Busse der Marken Mercedes-Benz, MAN, IVECO und Setra enthalten."Zu Spielebeginn wird den virtuellen Busfahrern dabei zunächst ein 2-türiger Mercedes-Benz Citaro K zur Verfügung stehen. Im weiteren Spielverlauf erhalten Spieler dann Stück für Stück Zugriff auf weitere Busmodelle, mit denen sich die Flotte des Busunternehmens nach Belieben ausbauen lässt. Dazu zählen der 2-türige Setra S 416 LE business, der 3-türige MAN Lion's City Stadtbus, ein 3-türiger und 12 Meter langer IVECO BUS Urbanway mit Erdgasantrieb sowie der 3-türige und 18,1 Meter lange Mercedes-Benz Citaro G Gelenkbus. Später folgen dann der dreiachsige und 3-türige Setra S 418 LE business, ein 3-türiger und 18 Meter langer IVECO Bus Urbanway CNG Gelenkbus und der 5-türige und 18,7 Meter lange und ebenfalls mit Erdgasantrieb ausgestattete MAN Lion's City CNG Gelenkbus."Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer