Radical Heights: Knallbunter Free-to-play Battle-Royale-Shooter der Lawbreakers-Macher startet morgen - 4Players.de

Der letzte Überlebende gewinnt: Mit Radical Heights ist ein neues Battle-Royale-Spiel auf Basis eines Free-to-play-Modells für PC ( Steam angekündigt worden. Es ist das zweite Spiel von Boss Key Productions nach dem gelungenen, aber wenig erfolgreichen Lawbreakers Die Early-Access-Phase des Actionspiels in einer perfiden Spielshow im Szenario der 80er-Jahre soll morgen beginnen und ungefähr ein Jahr dauern. Das "Kernsystem" soll bereits vollständig funktionieren, aber überall in der Spielwelt soll es noch Platzhalter geben. Das Spiel soll gemeinsam mit der Community weiterentwickelt und verbessert werden. Produktbeschreibung : "Willkommen bei Radical Heights, einem kostenlosen *X-TREM Early-Access* Battle Royale Shooter. Nimm an gefährlichen Battle Royale-Schiessereien unter einer Kuppel im sonnigen Südkalifornia teil während Wettbewerber auf BMX-Rädern vorbeifahren oder anderen auf der Suche nach Waffen und Beute aus dem Schatten heraus auflauern... aber auch nach Geld, welches Du ansparen kannst - gewinne oder verliere! Ob du dein Geld für tolle Anpassungen in deinem persönlichen Preiszimmer ausgibst oder es aus einem Geldautomaten ziehst, um dir zu Beginn des nächsten Spiels Waffen zu kaufen - in diesem ehrfurchtlosen Spiel im Motto der 80er-Jahre ist das Ansammeln einer Geldfülle genauso wichtig wie die Konkurenz auszuschalten, denn jeder will reich und berühmt werden!"Letztes aktuelles Video: Trailer