Radical Heights: Bleszinski will eine Xbox-One-Umsetzung; schwächelnde Spielerzahlen auf dem PC - 4Players.de

We want it on Xbox 😉👍 — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 29. April 2018

Mit Lawbreakers hatte Cliff Bleszinski ( Gears of War ) vor kurzem bereits ein relativ erfolgloses Projekt hinter sich gelassen ( zur News ), mittlerweile konzentriert sich sein Studio Boss Key Productions auf das neue Projekt Radical Heights : Erste Nutzerstatistiken auf githyp.com deuten allerdings darauf hin, dass auch der knallbunte Battle-Royale-Shooter hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Der Free-to-play-Titel im Achtziger-Jahre-Design befindet sich seit dem 8. April im Early-Access und hat demnach in zwei Wochen 82% seiner aktiven Spieler verloren.Am 24. April habe man bei gerade mal 2200 Spielern gelegen. Zu Spitzenzeiten habe der neue Titel aber immerhin über dem Rekord von LawBreakers gelegen, was für die Zukunft hoffen lasse. Eine positive Nachricht kam derweil von Xbox-Sprachrohr Larry Hryb: Er lobte das Team auf Twitter für die gute Arbeit an Radical Heights und erklärte, dass das Spiel sein inneres Achtziger-Jahre-Kind geweckt habe. Cliff Bleszinski deutete in seiner Antwort eine Umsetzung des PC-Titels für Xbox One an: "Wir wollen es auf Xbox":Letztes aktuelles Video: Trailer