Hypernova: Escape from Hadea: Update 1.8 für die Echtzeitstrategie-Tower-Defense - 4Players.de

Für Hypernova: Escape from Hadea ist das Update auf Version 1.8 veröffentlicht worden. Mit dem Update wollen die Entwickler ( ActaLogic ) dem Strategiespiel neues Leben einhauchen - u. a. mit Übersetzungen in Russisch, Spanisch und (vereinfachtes und traditionelles) Chinesisch. Außerdem wird es mit Rabatt bei Steam angeboten (19,99 Euro; mit Rabatt: 13,99 Euro)Hypernova versucht klassische Echtzeitstrategie (RTS) mit einer Tower Defense (TD) in einer offenen Welt zu verbinden. Der Spieler entscheidet, wo das Mutterschiff auf dem Mond landet, welche Ressourcen gesammelt, welche Technologien erforscht und wo die Verteidigungstürme aufgestellt werden sollen, um die Basis gegen die anrückenden Gegnerwellen zu verteidigen."We are thrilled to introduce new changes in Hypernova that will help expand our community even more", said Simon Sukljan, CEO of ActaLogic. "Combining real-time strategy and tower defence genres, Hypernova challenges players with complex strategic decision-making while exploring the colourful and whimsical game world. We hope that new and old players will appreciate the revamp of the game and look forward to hearing what they think!"Letztes aktuelles Video: Trailer