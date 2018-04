Myst 25th Anniversary Collection: Jubiläumseditionen bei Kickstarter; aktualisierte Versionen in Entwicklung - 4Players.de

Cyan Worlds bietet die Myst 25th Anniversary Collection mit "besonderen, nachgebildeten Artefakten aus dem Spiel" bei Kickstarter an. Für 49 Dollar kann man sich das digitale Spielepaket sichern. Es umfasst Myst (1993), Riven - The Sequel to Myst (1997), Myst 3: Exile (2001), Myst 4: Revelation (2004), Myst 5: End of Ages (2005), Myst Uru Complete Chronicles und realMyst Masterpiece Edition. Ab 99 Dollar beginnen die teils limitierten Sammleredition (bis 1.000 Dollar). Das Kickstarter-Ziel bei 247.500 Dollar, das bereits erreicht wurde, sollte laut Cyan sicherstellen, dass sie genug Bestellungen für die aufwändige Produktion der "Artefakte" erhalten.Die Myst-Spiele wurden in Zusammenarbeit und mit Hilfe von GOG.com auf Windows 10 aktualisiert. Die aktualisierten Versionen der Spiele werden auch ihren Weg auf die digitalen Download-Portale finden, beginnend mit GOG.com - u. a. als automatische Updates. Weitere Details wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer