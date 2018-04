The Endless Mission: Unity-basierter Kreativbaukasten soll im Sommer in den Early Access starten - 4Players.de

Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux) Screenshot - The Endless Mission (Linux)

E-Line Media will seinen Unity-basierten Kreativbaukasten The Endless Mission im Sommer 2018 in den Early Access auf Steam schicken. In dem für PC, Mac und Linux angebotenen Sandbox-Titel wird man auf eine narrative Reise durch eine veränderbare Welt geschickt, in der man Werkzeuge freischalten und seine eigenen Spielerfahrungen schaffen kann.Es soll eine breite Vielfalt an Genres abgedeckt werden, in denen man Spiele kreieren, mixen und modifizieren könne. Zum Early-Access-Start sollen sowohl Story- als auch Kreativ-Modus zur Verfügung stehen. Die fertige Version ist für 2019 geplant und soll zusätzliche Genres und Storyinhalte sowie weitere Werkzeuge (u. a. für Multiplayer-Inhalte) umfassen. Und auch nach dem Stapellauf sollen alle weiteren DLC-Pakete kostenlos sein. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer