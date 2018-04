Etrian Odyssey X: Letzter 3DS-Ausflug mit vielen Labyrinthen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Etrian Odyssey X (3DS) Screenshot - Etrian Odyssey X (3DS) Screenshot - Etrian Odyssey X (3DS) Screenshot - Etrian Odyssey X (3DS)

Der 3DS lebt: Atlus widmet Nintendos altem Handheld noch einmal ein frisches Rollenspiel, und zwar Etrian Odyssey X , das am 2. August in Japan erscheinen soll. Unter den 19 enthaltenen Klassen befindet sich laut Siliconera.com auch eine neue Helden-Klasse.Demnach handelt es sich um ein "komplettes Crossover der ganzen Serie", das im Land Remlia stattfindet. Dort treffen sich Abenteuerer aus der ganzen Welt in der schwebenden stadt Magnia. Es werde massenhaft neue Labyrinthe geben, welche das Spiel auf den bislang höchsten Umfang der Serie bringen. Spielerisch wird ein Mix aus älteren Titeln geboten, inklusive Charaktererstellung, Subklassen, "Force Boost/Force Break" sowie Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad. Die Erstauflage wird inklusive den “New Adventurer Illustration Packs” mit fünf verschiedenen "Class-Illustrations" ausgeliefert.