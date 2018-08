Etrian Odyssey Nexus: Letzter Teil der Rollenspiel-Saga kommt 2019 nach Europa - 4Players.de

Atlus und Koch Media wollen das Anfang des Monats in Japan erschienene 3DS-Rollenspiel Etrian Odyssey X (Cross) am 5. Februar 2019 als Etrian Odyssey Nexus auch in Europa veröffentlichen und die Serie damit beenden. Zum Inhalt heißt es: "Ein königliches Dekret von Prinzessin Persephone hat die Zusammenkunft der größten Entdecker des Reiches in die schwebende Stadt Maginia veranlasst. Das Ziel: Die Mysterien des Archipels von Lemuria, der Heimat des großen Yggdrasil Baumes, zu lüften. Der Spieler kann Entdecker aus 19 verschiedenen Klassen, welche aus dem Etrian-Odyssey-Universum bekannt sind, rekrutieren. Außerdem mit dabei: die brandneue 'Hero'-Klasse.