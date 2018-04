Raft: Überlebenskampf auf hoher See steuert auf Early Access zu - 4Players.de

Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC) Screenshot - Raft (PC)

Redbeet Interactive und Axolot Games haben mit Raft ein neues Survival-Abenteuer angekündigt, das ab dem 23. Mai bei Steam im Early Access zum Preis von knapp 20 Euro zur Verfügung stehen soll. Das Besondere ist die Ausgangslage: Man treibt auf einem Floß durch das Meer, das man durch das Beschaffen von Ressourcen Schritt für Schritt zu einer schwimmenden Insel ausbaut.Dabei wird man nicht nur mit den üblichen Faktoren wie Hunger und Durst konfrontiert, sondern muss sich auch auf Gefahren des Meeres wie etwa Hai-Attacken vorbereiten. Zudem wird man die meisten Ressourcen für das obligatorische Crafting erst bei Tauchgängen entdecken, bei denen der schwindende Sauerstoffvorrat für zusätzliche Dramatik sorgen dürfte. Doch auch Inseln wird man auf der Reise entdecken können.Optional darf man sich im Koop-Modus gemeinsam in den Überlebenskampf stürzen und sich gegenseitig den Rücken freihalten. Gleichzeitig gilt es dann allerdings auch, mehrere Mäuler zu stopfen.Ursprünglich begann Raft als Studentenprojekt an der Universität von Uppsala. Der Prototyp wurde innerhalb von 15 Wochen von drei Leuten erschaffen und kurz vor Weihnachten 2016 kostenlos veröffentlicht. Die Demo erfreute sich gerade bei Youtubern einer großen Beliebtheit und der Bekanntheitsgrad stieg sprunghaft an. Da man mit Axolot Games einen Publisher und finanziellen Investor gewinnen konnte, entschloss man sich für den Plan, das ursprüngliche Konzept in dem neu gegründeten Studio Redbeet Interactive weiterzuentwickeln.Hier ein Überblick der Features, die Raft bieten soll:● Multiplayer! Survive by yourself or with friends in online co-op!● Hook! Use your hook to catch debris floating by.● Craft! Build survival equipment, weapons, crop plots and more to help you stay alive!● Build! Expand your raft from a simple wreckage to a buoyant mansion.● Research! Learn new things to craft in the research table.● Navigate! Sail your raft towards new places!● Dive! Drop anchor and explore the depths for more resources.● Fight! Defend your raft from the dangers of the ocean.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer