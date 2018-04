MegaMan X Legacy Collection: Zweiteiliges Spielepaket mit insgesamt acht MegaMan-X-Titeln erscheint im Juli - 4Players.de

MegaMan X

"Der neue X-Challenge-Modus ermöglicht es, gegen gleich zwei ausgewählte Bosse der unterschiedlichen X-Spiele anzutreten - ein ganz neues Kampferlebnis mit drei Schwierigkeitsgraden und Online-Ranglisten.

Verbesserte Optik und neue Optionen – Alle Spiele können mit einem Filter, der die ursprüngliche Optik von Röhrenfernsehern simuliert, oder mit verbesserter Grafik für ein modernes Aussehen gespielt werden.

Easy Mode für Einsteiger – "Mega Man"-Neulinge finden mit dem neuen Easy Mode einen einfacheren Einstieg für die "Mega Man X"-Serie.

Das Museum gibt einen tiefen Einblick in die Geschichte der X-Serie - mit jeder Menge Produktions-Artwork, Merchandise Katalogen, einer Jukebox und einem animierten Kurzfilm, der als Prolog zu den Ereignissen von "Mega Man X" fungiert."

Die MegaMan X: Legacy Collection wird am 24. Juli 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One in digitaler Form erscheinen. Das Spielepaket besteht aus zwei separat erhältlichen Teilen: MegaMan X Legacy Collection und MegaMan X Legacy Collection 2. Der Preis beträgt pro Collection 19,99 Euro.Die MegaMan X Legacy Collection besteht aus:Die MegaMan X Legacy Collection 2 beinhaltet folgende Titel:Features (laut Capcom):Letztes aktuelles Video: Trailer