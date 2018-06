MegaMan X Legacy Collection: X-Challenge-Modus im Trailer: Kampf gegen zwei Bossgegner gleichzeitig - 4Players.de

In der Mega Man X Legacy Collection 1 und 2 wird es den X-Challenge-Modus geben, in dem man gegen zwei ausgewählte Bosse der unterschiedlichen X-Spiele gleichzeitig antreten kann. "Ein ganz neues Kampferlebnis mit drei Schwierigkeitsgraden und Online-Ranglisten" wird von Capcom versprochen.Die MegaMan X: Legacy Collection wird am 24. Juli 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One in digitaler Form erscheinen. Das Spielepaket besteht aus zwei separat erhältlichen Teilen: MegaMan X Legacy Collection und MegaMan X Legacy Collection 2. Der Preis beträgt pro Collection 19,99 Euro. Die MegaMan X Legacy Collection besteht aus MegaMan X, MegaMan X2, MegaMan X3 und MegaMan X4. Die MegaMan X Legacy Collection 2 beinhaltet folgende Titel: MegaMan X5, MegaMan X6, MegaMan X7 und MegaMan X8.Letztes aktuelles Video: X Challenge Trailer