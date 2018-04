Yo-Kai Watch 4: Wird in diesem Jahr in Japan für Switch erscheinen - 4Players.de

Yo-Kai Watch 4 befindet sich bei Level-5 in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Laut Akihiro Hino (Level-5-Präsident und CEO) "wird der Spielinhalt enorm verbessert" und es soll "Mechaniken geben, die jeden überraschen". Touma Tsukinami, Natsume Amano, Keesuke Amano und Akinori Arihoshi aus dem Anime "Yo-kai Watch Shadowside" werden mit von der Partie sein (Quelle: Famitsu via Gematsu und Siliconera ). Weitere Details stehen noch nicht fest.Die drei bisherigen Yo-Kai-Watch-Teile sind für Nintendo 3DS erschienen. Yo-Kai Watch und Yo-Kai Watch 2 sind bereits in lokalisierter Form hierzulande verfügbar. Yo-Kai Watch 3 (Sushi/Tempura und Sukiyaki) ist bisher nur in Japan erhältlich.