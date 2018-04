Witch It: Das "Beste Deutsche Spiel 2018": Was ist das Besondere an der Hexenjagd? - 4Players.de

Beim Deutschen Computerspielpreis 2018 wurde Witch It als Bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet ( wir berichteten ), dabei wurde das von Entwickler Barrel Roll Games so genannte "Versteckspiel" noch gar nicht komplett: Seit Mai 2017 ist es als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich - bis Mitte des Jahres soll es fertiggestellt sein.Und worum geht es eigentlich? Der Titel ist Programm, denn die namensgebenden Hexen (Engl.: witches) werden laut der Beschreibung auf Steam auf derzeit neun Multiplayer-Karten von Jägern gesucht.Dabei schießen sich die jeweiligen Spieler nicht wie sonst meist ins Jenseits; vielmehr verwandeln sich Hexen in beliebige Objekte. Mit Zaubern verwirren und ängstigen sie Jäger sogar. Letztere nutzen deshalb Werkzeuge und Fähigkeiten, um die Hexen aufzuspüren: Mit einem Schlag auf den Boden richten sie Bereichsschaden an, während "treu ergebene Hühnchen" die Umgebung nach versteckten Hexen abgrasen.Durchgesetzt hat sich das einfallsreiche Konzept gegen The Inner World: Der letzte Windmönch und The Long Journey Home , das genau wie Witch It aus dem Haus Daedalic stammt und auch dort entwickelt wurde. Wann gibt es einen Test bei 4Players? Sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer