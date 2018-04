Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC) Screenshot - Inked (PC)

Das kroatische Indie-Studio Somnium Games und Starbreeze Publishing haben Inked für PC angekündigt. Das bereits seit über zwei Jahren in Entwicklung befindliche Puzzle-Adventure soll am 26. April 2018 via Steam vom Stapel laufen und die Geschichte eines Ronins erzählen, der auf der Suche nach seiner Geliebte Aiko ist.Die Reise soll aus der Sicht von Comic-Zeichner Adam erlebt werden, der seinen namenlosen Helden im Skizzen-Stil aufs Papier bringt und ihn durch den Einsatz einfacher geometrischer Formen Hindernisse überwinden und Rätsel lösen lässt. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer