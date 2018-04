The Protagonist: EX-1: Taktik-Rollenspiel mit Sci-Fi-Szenario angekündigt - 4Players.de

3MindGames hat sein Taktik-Rollenspiel The Protagonist enthüllt. Auf der offiziellen Webseite versprechen die Macher eine verzweigte Geschichte, ein einzigartiges Martial Arts Combat System (M.A.C.S.) sowie ein dynamisches Dialogsystem, bei dem sich die Antworten spürbar auf den Spielverlauf auswirken sollen.Man übernimmt die Rolle von Angel, einer Spezialagentin der Terran Military Force. Sie erwacht mit Gedächtnisverlust an Bord eines Alien-Schiffs, das sie ursprünglich infiltrieren sollte. Viel mehr ist bisher noch nicht über das Projekt bekannt, an dem laut Angaben auf der Webseite des kanadischen Studios viele Veteranen mit AAA-Erfahrung mitwirken. Bisher gibt es weder Angaben zu einem möglichen Termin noch zu den Plattformen, auf denen The Protagonist erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Teaser