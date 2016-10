Verkaufscharts: USA: Xbox One verkauft sich seit drei Monaten besser als die PlayStation 4 - 4Players.de

Im September 2016 haben sich Xbox One und Xbox One S in den USA besser als die PlayStation 4 verkauft, dies geht aus Daten der NPD Group hervor. Damit liegt Microsoft schon im dritten Monat hintereinander vor Sony. Bereits im Juli und August lag die Xbox vorn. Auch die "verschlankte" PlayStation 4, die am 15. September 2016 debütierte, konnte das Blatt erstmal nicht wenden. Die umsatzstärksten Monate (Oktober, November, Dezember) stehen allerdings noch bevor und es ist davon auszugehen, dass viele potenzielle PlayStation-Käufer erstmal abwarten - einerseits auf die Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro (10. November 2016) und andererseits auf PlayStation VR (13. Oktober 2016). Microsoft wird mit Project Scorpio erst im nächsten Weihnachtsgeschäft an den Start gehen. Auch in Großbritannien lag die Xbox One im September 2016 vor der PlayStation 4."In addition, Xbox One was the only gen eight console to see year-over-year growth in September in the U.S., Australia, the U.K., and many other countries worldwide. This success was driven by our fans and their support for Xbox One S, which is the only console available this holiday with built-in UHD 4K Blu-ray, 4K video streaming and HDR for gaming and video", sagte Mike Nichols (Marketing-Chef bei Microsoft) gegenüber GamesBeat