Verkaufscharts: USA: Xbox One verkauft sich seit vier Monaten besser als die PlayStation 4 - 4Players.de

Auch im Oktober 2016 verkaufte sich die Xbox One (inkl. Xbox One S) in den USA besser als die PlayStation 4. Damit liegt die Microsoft-Konsole im vierten Monat (seit Juli) in Folge vor der Sony-Konkurrenz. In Großbritannien und Australien liegt man seit mindestens zwei Monaten vor der PlayStation, heißt es weiter. Die Daten basieren auf den Angaben der Marktforschungsunternehmen NPD Group und GfK Entertainment. Die Veröffentlichung von PlayStation VR (13. Oktober 2016) konnte die Verkaufszahlen der PlayStation 4 in diesen Ländern allem Anschein nach nicht weiter ankurbeln. Ob sich Sony mit der PlayStation 4 Pro (10. November 2016) wieder vor die Xbox setzen kann, bleibt abzuwarten.Bei den plattformexklusiven Software-Verkäufen hat Gears of War 4 von Microsoft in den USA und Großbritannien ebenfalls die Nase vorn. Last but not least verriet Microsoft, dass Forza Horizon 3 das "bestverkaufte Rennspiel des Jahres" sei - ohne aber konkrete Zahlen zu nennen und die Region zu spezifizieren.