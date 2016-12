Verkaufscharts: USA: November 2016: Software- und Hardware-Verkäufe deutlich rückläufig; PS4 ist die meistverkaufte Konsole; Call of Duty: Infinite Warfare, Battlefield 1 und Pokémon Sonne & Mond dominieren - 4Players.de

Der gesamte Videospielmarkt (Software + Hardware + Zubehör) setzte im November 2016 ungefähr 1,97 Mrd. Dollar in den USA um, laut dem Marktforschungsunternehmen NPD Group via Venture Beat . Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Umsätze um 24 Prozent zurück (2015: 2,6 Mrd. Dollar). Die Hardware-Verkäufe waren um 35 Prozent rückläufig, und zwar von 1,12 Mrd. Dollar (2015) auf 723,8 Millionen Dollar (2016). Der Rückgang wird hauptsächlich mit den gesunkenen Konsolen-Preisen begründet. Bei Konsolen-Spielen ging es um 18 Prozent runter (2015: 1,17 Mrd. Dollar; 2016: 955,2 Mio. Dollar). Bei PC-Titeln betrug der Rückgang 28 Prozent (2015: 38,1 Mio. Dollar; 2016: 27,5 Mio. Dollar). Die Daten umfassen die Verkaufszahlen im physischen US-Einzelhandel und von einigen Online-Vertriebsplattformen (PlayStation Store, Steam, Xbox Store); Verkäufe im Battle.net-Store sind z. B. nicht inbegriffen.Die meistverkaufte Konsole im November 2016 war die PlayStation 4 (inkl. PS4 Pro). Damit übernahm Sony erstmals seit Juni wieder die Top-Position in diesem Bereich. Dennoch seien die Verkäufe bzw. das Interesse an PS4 und Xbox One weiterhin sehr "stark" - nur die Preise seien deutlich gefallen. Das bestverkaufte System war die "PS4-Slim" mit Uncharted 4: A Thief's End . Ungefähr 30 Prozent aller PS4-Verkäufe entfielen auf dieses Bundle. Dank Pokémon Sonne & Mond zogen die 3DS-Verkaufszahlen um 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Die Verkäufe des Nintendo-Handhelds legten bereits in den vergangenen sechs Monaten zu, heißt es weiter. Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System wurde 196.000 Mal verkauft. Daten zu den Verkäufen von PlayStation VR liegen nicht vor.Im Software-Bereich war Pokémon Sonne & Mond der große Gewinner. Die beiden Spiele haben sich um acht Prozent besser als das bisher beste Pokémon-Doppelpack (Schwarz & Weiss) verkauft - und in 19 Tagen weniger Zeit. Würden die Verkäufe von Pokémon Sonne und Pokémon Mond zusammengerechnet, dann würden die Taschenmonster die Pole Position übernehmen. Die Verkäufe von Call of Duty: Infinite Warfare hätten (laut den Marktforschern) von dem Bundle mit Modern Warfare Remastered profitiert. Der Gesamtrückgang bei den Software-Umsätzen würde aber an den Top-Drei-Titeln liegen, denn Battlefield 1 startete bereits im Oktober und Infinite Warfare überzeugte nicht so stark wie andere CoD-Titel in der Vergangenheit. Im Vorjahr dominierten Call of Duty: Black Ops 3 Fallout 4 und Star Wars Battlefront den Markt. Titanfall 2 hat durch die gute Mundpropaganda und viele positive Wertungen in der Fachpresse auch deutlich zugelegt.Software-Charts (30. Oktober bis 27. November 2016):