Verkaufscharts: USA: Call of Duty: Infinite Warfare liegt im Dezember 2016 und im Gesamtjahr 2016 in Führung; PlayStation 4 ist die meistverkaufte Konsole im Dezember; rückläufiger Hardware-Absatz - 4Players.de

Call of Duty: Infinite Warfare Final Fantasy 15 Battlefield 1 Madden NFL 17 NBA 2K17 Watch Dogs 2 Grand Theft Auto 5 Pokémon Sun (ohne Digitalverkäufe) FIFA 17 Pokémon Moon (ohne Digitalverkäufe)

Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 The Division NBA 2K17 Madden NFL 17 Grand Theft Auto 5 Overwatch Call of Duty: Black Ops 3 FIFA 17 Final Fantasy 15

Die NPD Group hat die US-Verkaufscharts für den Dezember 2016 und für das Gesamtjahr 2016 bekanntgegeben . Die Daten basieren auf Verkäufen von physikalischen Datenträgern im Einzelhandel und auf ausgewählte digitale Downloads, sofern diese an die NPD Group gemeldet werden. Das Marktforschungsunternehmen weist darauf hin, dass der US-Markt dadurch nicht vollständig abgebildet wird.Dezember 2016:Im Dezember 2016 gingen die Spiele-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent zurück. Der Absatz von PC-Spielen (inkl. Steam) war um 13 Prozent rückläufig. Final Fantasy 15 war das bestverkaufte Spiel auf der PlayStation 4. Das Rollenspiel verzeichnete den besten (ersten) Monat eines Final-Fantasy-Spiels (seit 1995). Es wurden 19 Prozent mehr physische Box-Versionen als bei Final Fantasy 13 verkauft, wobei der Umsatz (inkl. Download-Verkäufe) um 54 Prozent zulegte. Das neunte Mal in Folge führt ein Call-of-Duty-Titel die Dezember-Charts an. Rechnet man die Verkaufszahlen von Pokémon Sonne und Pokémon Mond zusammen, dann sind Sonne-und-Mond die erfolgreichsten Ableger der Serie seit 2007 (Diamant und Perl). Deutlich abwärts ging es im Bereich der interaktiven "Gaming Toys". Der Umsatz hat sich nahezu halbiert. Nur eine Marke konnte im Jahresvergleich zulegen, und zwar LEGO Dimensions.Gesamtjahr 2016Electronic Arts konnte mit Battlefield 1 ungefähr zehn Prozent mehr Einnahmen verzeichnen als mit Star Wars Battlefront im vergangenen Jahr. Im Handheld-Bereich dominieren Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Im Hardware-Bereich konnte sich die PlayStation 4 im Dezember 2016 an die Pole Position setzen - besonders das PS4-Bundle mit Uncharted 4: A Thief's End (500 GB) verkaufte sich gut. Die Xbox One legte im Jahresvergleich um zehn Prozent zu. Dennoch konnten Xbox One S und PlayStation 4 Pro nicht dafür sorgen, dass die Käufer mehr Geld ausgaben, heißt es von der NPD Group. Insgesamt hätten die Käufer sieben Prozent weniger Konsolen (PS4 und Xbox One) gekauft. Aufwärts ging es hingegen beim 3DS (um zwei Prozent) gegenüber dem Vorjahr.Wird das Gesamtjahr 2016 betrachtet, gingen die Konsolenverkäufe um ungefähr 24 Prozent zurück und auch der durchschnittliche Konsolenpreis sank im Vergleich zu 2015. Der 3DS würde sich (trotz des Alters) noch erstaunlich gut verkaufen, heißt es von der NPD Group - vor allem dank Pokémon. Der Absatz des Handhelds von Nintendo legte um vier Prozent zu. Außerdem sei Nintendo in der Lage noch weitaus mehr Exemplare der Mini-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System zu verkaufen, heißt es.