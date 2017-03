Verkaufscharts: USA: Februar 2017: PlayStation 4 war die meistverkaufte Konsole; Hardware-Umsatz rückläufig; For Honor setzt sich vor Resident Evil 7 - 4Players.de

For Honor Resident Evil 7: Biohazard Grand Theft Auto 5 Nioh (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K17 Call of Duty: Infinite Warfare Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Battlefield 1 Madden NFL 17 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

For Honor Resident Evil 7: Biohazard Call of Duty: Infinite Warfare Grand Theft Auto 5 NBA 2K17 Halo Wars 2 (ohne Digitalverkäufe) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Battlefield 1 Madden NFL 17 Overwatch (ohne Battle.net-Verkäufe)

Super Smash Bros. Paper Mario: Color Splash Minecraft Yoshi's Woolly World Super Mario Maker Pokken Tournament New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U Splatoon Super Mario 3D World Mario Kart 8

Poochy and Yoshi's Woolly World Pokémon Sun Pokémon Moon Super Mario Maker Super Smash Bros. Mario Kart 7 Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King Pokémon Omega Ruby The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Mario Party: Star Rush

For Honor Resident Evil 7: Biohazard Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Infinite Warfare NBA 2K17 Battlefield 1 Madden NFL 17 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Overwatch (ohne Battle.net-Verkäufe)

Im Februar 2017 setzte sich For Honor an die Spitze der US-Verkaufscharts und verdrängte Resident Evil 7 auf die zweite Position. Nioh (nur für PS4) debütiert auf Position 9. Auf den folgenden Plätzen tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Infinite Warfare und Rainbow Six Siege Halo Wars 2 schaffte den Sprung in die plattformübergreifenden Top Ten nicht. Die Daten basieren auf dem Umsatz der verkauften Spiele im Einzelhandel und von ausgewählten Digitalvertriebsplattformen (PlayStation Store und Xbox Store). Die Plattform-spezifischen Spiele-Verkaufszahlen (PS4, Xbox One, Wii U und für Handhelds) und die Top Ten des Jahres findet ihr weiter unten (Quellen: NPD Group via Venture Beat und GameSpot ).Insgesamt wurden im Februar 2017 ungefähr 721 Millionen Dollar für Hardware und Software im Bereich Videospiele ausgegeben - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (918,7 Mio. im Februar 2016). Während die Software-Verkäufe um 14 Prozent zurückgingen (von 402 Mio. Dollar auf 344,2 Mio. Dollar), sackte der Hardware-Umsatz um 30 Prozent ab (von 292,2 Mio. Dollar auf 204 Mio. Dollar). Meistverkaufte Konsole war die PlayStation 4 und abermals war das 500-GB-PS4-Bundle mit Uncharted 4: A Thief's End das meistverkaufte Produkt. Aufwärts ging es mit den 3DS-Verkäufen (um 77 Prozent), da Nintendo zwei neue Varianten (New Galaxy Style und Limited Pikachu Yellow) auf den Markt brachte.(komplett ohne Digitalverkäufe)(komplett ohne Digitalverkäufe)(Januar bis Februar; alle Plattformen)Der März 2017 hingegen dürfte besonders interessant werden, da Nintendo Switch an den Start gegangen ist. Auch das Software-Aufgebot ist mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Wildlands und Mass Effect Andromeda stark besetzt.