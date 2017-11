EllieJoel schrieb am 17.11.2017 um 14:29 Uhr

Naja schaut euch die Switch an schaut euch die Spiele an wundert es wirklich einen das so ein geniales Stück Hardware weg geht wie geschnitten Brot. Wenn ich im Zug mal meine Switch auspacke auf na längeren Strecke ergeben sich immer viele Unterhaltungen (mit dem 3ds oder der Vita ist mir das nie passiert) mit Leuten das Gerät verkaufst sich quasi von alleine. Und dann schaut man auf die Spiele Mario Odyssey und Breath of the Wild die beide frischen Wind bringen in die Spiellandschaft mit Genialität die man auf keiner anderen Plattform findet und ohne Anstrengung locker die zwei besten Spiele der letzten 10 Jahre sind. Spiele wo sich viele andere Entwickler sicher gefragt haben was tun wir hier eigentlich. Also mich wundert es nicht das die Switch schon sehr bald wieder Platz 2 ist und dann mal schauen wie weit es noch geht. Ich sags mal so wenn Pokemon gezeigt wird und klasse aussieht ein neues Animal Crossing dann ist alles möglich.