Verkaufscharts USA November 2017: Bester PS4-Monat überhaupt; Xbox führt beim Umsatz; Call of Duty dominiert

Call of Duty: WW2 Star Wars: Battlefront 2 Assassin's Creed: Origins NBA 2K18 Madden NFL 18 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) FIFA 18 Need for Speed: Payback Destiny 2 (ohne Battle.net-Verkäufe) Pokémon: Ultra Sun (ohne Digitalverkäufe) Pokémon: Ultra Moon (ohne Digitalverkäufe) Mittelerde: Schatten des Krieges Grand Theft Auto 5 The Sims 4 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Wolfenstein 2: The New Colossus (ohne Digitalverkäufe) South Park: The Fractured But Whole WWE 2K18 Just Dance 2018

Call of Duty: WW2 Destiny 2 (ohne Battle.net-Verkäufe) NBA 2K18 Madden NFL 18 Ghost Recon: Wildlands The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 For Honor Injustice 2 Horizon Zero Dawn

Das US-Marktforschungsunternehmen NPD Group hat die vollständigen Hardware- und Software-Verkaufscharts für den November 2017 veröffentlicht . Der November ist in der Regel der verkaufsstärkste Monat des Jahres im Gaming-Bereich. Insgesamt wurden 2,68 Mrd. Dollar für Spiele-Hardware und -Software ausgegeben; 30 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Ausgaben für Konsolen-Hardware stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent auf 1,1 Mrd. Dollar. Die meistverkaufte Konsole war die PlayStation 4 (inkl. PS4 Pro). Der November 2017 ist zugleich der beste Verkaufsmonat (auf Basis der Anzahl der Verkäufe) der PS4 seit der Markteinführung 2013. Während Sony die größte Anzahl an Konsolen abgesetzt hat, liegt Microsoft mit der Xbox One (inkl. Xbox One X) beim generierten Umsatz in Führung. Aber auch Nintendo Switch hat stark zur Steigerung der Konsolen-Hardware-Verkäufe beigetragen, heißt es. Konkretere Daten wurden nicht genannt. Auch die Zubehörverkaufe (gerade bei Controllern) legten um 11 Prozent zu.Betrachtet man die Hardware-Verkäufe des gesamten Jahres (Januar bis November 2017), so liegt die Steigerung im Vorjahresvergleich bei 27 Prozent (auf 3,4 Mrd. Dollar). Als Hauptwachstumstreiber gelten hauptsächlich Nintendo Switch Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System und PlayStation 4 Die Ausgaben für Spiele-Software stiegen im Vergleich zum November 2016 um 19 Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar. Call of Duty: WW2 (Release: 03.11.2017) legte den erfolgreichsten Start eines Call-of-Duty-Spiels seit Call of Duty: Black Ops 2 hin. Der aktuelle Ableger der Serie ist zugleich zum erfolgreichsten Spiel des Jahres aufgestiegen. Keine andere Spiele-Serie generierte mehr Umsatz seit dem Start der Datenerfassung. Auch Assassin's Creed Origins schlägt sich wacker und hat bisher mehr Umsatz gemacht, als Assassin's Creed Rogue (2014), Assassin's Creed Unity (2014) und Assassin's Creed Syndicate (2015) - nur an Assassin's Creed 4: Black Flag kam Origins noch nicht vorbei. Die Verkäufe von Rennspielen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Shooter-Titel legten um 30 Prozent und Sportspiele um 26 Prozent. Die Daten basieren auf dem Umsatz der verkauften Produkte im Einzelhandel und von ausgewählten Digitalvertriebsplattformen (PlayStation Store, Xbox Store). Die Verkäufe aus dem Battle.net-Shop fehlen beispielsweise.Laut Sarah E. Needleman hat sich Call of Duty: WW2 über 4,4 Millionen Mal für PC, PlayStation 4 und Xbox One verkauft (ohne Downloadverkäufe; nur Einzelhandel). Star Wars Battlefront 2, das am 14. November 2017 erschien, verkaufte sich ungefähr 882.000 Exemplare Mal (ohne Downloadverkäufe; nur Einzelhandel).Top 20: Software-Verkaufscharts in den USA im November 2017Top 10: Software-Verkaufscharts in den USA von Januar bis einschließlich November 2017