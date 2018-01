Call of Duty: WW2 NBA 2K18 Destiny 2 (ohne PC-Digitalverkäufe) Madden NFL 18 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Ghost Recon: Wildlands Star Wars Battlefront 2 (ohne PC-Digitalverkäufe) Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) Mario Kart 8 Deluxe (ohne Digitalverkäufe)

Das US-Marktforschungsunternehmen NPD Group hat die Jahrescharts 2017 via VentureBeat ( #1 #2 ) veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden 14,59 Mrd. Dollar für Spiele-Hardware und -Software ausgegeben; elf Prozent mehr als im Vorjahr. 6,39 Mrd. Dollar (Steigerung um 6 Prozent) entfallen auf Konsolen-Software-Verkäufe und 275 Mio. Dollar auf PC-Spiele-Software (Rückgang um 20 Prozent). Der Hardwareumsatz liegt bei 4,71 Mrd. Dollar (Steigerung um 28 Prozent). Mit Zubehör, Accessoires und Gamecards wurden 3,22 Mrd. Dollar umgesetzt (Steigerung um 2 Prozent).Laut der NPD Group wurden 314 Spiele als Box-Versionen im Einzelhandel veröffentlicht (2016: 271). Piscatella (Analyst) erklärt, dass das Shooter-Genre abermals in Sachen Umsatz führend war. Den größten Sprung machte aber das Rennspiele-Genre. Forza Motorsport 7 F1 2017 und DiRT 4 werden explizit benannt. Insgesamt stieg der Umsatz mit Rennspielen um 68 Prozent im Vergleich zu 2016. Die Daten basieren auf dem Umsatz der verkauften Produkte im Einzelhandel und von ausgewählten Digitalvertriebsplattformen (PlayStation Store, Xbox Store). Die Verkäufe aus dem Battle.net-Shop fehlen beispielsweise. Ob Daten von der Vertriebsplattform Steam enthalten sind, ist unklar, aber unwahrscheinlich. PUBG Inc., der Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds , teilte der NPD Group die Verkaufsdaten übrigens nicht mit. Call of Duty: WW2 konnte den Abwärtstrend der Shooter-Serie (seit 2012) stoppen und ist damit das erfolgreichste Spiel des Jahres. In den letzten neun Jahren war das jeweils erfolgreichste Spiel ein Titel aus der CoD-Reihe. Destiny 2 befindet sich auf dem dritten Platz und sorgt dafür, dass Activision Blizzard den höchsten Umsatz (2017) von allen Publishern in den USA erzielt hat. Auch Take-Two Interactive hatte mit NBA 2K18 und Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 ein starkes Jahr. Star Wars Battlefront 2 belegt den achten Platz der Jahrescharts. Der Erfolg des Vorgängers (Platz 4 der Jahrescharts 2015) konnte nicht wiederholen werden. Dafür war EA mit Madden NFL 18 erfolgreich.Top 10: Software-Verkaufscharts in den USA im Jahr 2017Die bestverkaufte Konsole im Jahr 2017 war die PlayStation 4. Den zweiten Platz belegt Switch, die allerdings nur zehn Monate (seit März) zum Verkauf stand. Dennoch ist die Nintendo-Konsole die schnellstverkaufte in den USA überhaupt. Seit der Markteinführung am 3. März 2017 wurden bis zum 31. Dezember 2017 über 4,8 Millionen Exemplare verkauft . Auch PlayStation 4 und Xbox One würden sich sehr gut verkaufen und liegen jeweils vor den jeweiligen Vorgänger-Konsolen im gleichen Zeitraum.