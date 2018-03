Verkaufscharts: USA: Februar 2018: PS4 vor Switch und Xbox One; Switch-Rekord; Monster Hunter: World führend - 4Players.de

Monster Hunter: World Call of Duty: WW2 NBA 2K18 DragonBall FighterZ Grand Theft Auto 5 Shadow of the Colossus (PS4) UFC 3 Kingdom Come: Deliverance Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Super Mario Odyssey Rainbow Six: Siege The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) PlayerUnknown's Battlegrounds (ohne digitale PC-Verkäufe) Bayonetta 2 (ohne Digitalverkäufe) Madden NFL 18 Assassin's Creed: Origins FIFA 18 (ohne digitale PC-Verkäufe) Sword Art Online: Fatal Bullet Die Sims 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Star Wars: Battlefront 2

Monster Hunter: World DragonBall FighterZ Call of Duty: WW2 Grand Theft Auto 5 PlayerUnknown's Battlegrounds (ohne digitale PC-Verkäufe) NBA 2K18 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) UFC 3

Call of Duty: WW2 NBA 2K18 Destiny 2 Madden NFL 18 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Star Wars: Battlefront 2 Ghost Recon: Wildlands Super Mario Odyssey Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe)

Im Februar 2018 wurden in den USA ungefähr 995 Mio. Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Accessoires) ausgegeben - eine Steigerung um 23 Prozent im Vergleich zum Februar 2017 (811 Mio. Dollar). Der Hardware-Umsatz legte um 55 Prozent zu (von 204 Mio. Dollar auf 316 Mio. Dollar). Der Software-Umsatz auf PC und Konsolen liegt bei 397 Mio. Dollar und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. 282 Mio. Dollar wurden mit Accessoires/Zubehör umgesetzt (35 Prozent Steigerung). Die Daten stammen vom US-Marktforschungsunternehmen NPD Group via Venturebeat , aber nicht alle Unternehmen melden der NPD Group ihre digitalen Verkäufe. Auch Einnahmen durch DLCs, Mikrotransaktionen oder Mobile-Games werden nicht erfasst.Im Februar 2018 war die PlayStation 4 die meistverkaufte Konsole. Die Sony-Konsole ist die bisher meistverkaufte Konsole in diesem Jahr. Nintendo Switch befindet sich auf der zweiten Position. In den ersten zwölf Monaten auf dem Markt hat Nintendo Switch die höchste installierte Basis für eine Konsolenplattform in der US-Geschichte erreicht. Die Steigerung (um 55 Prozent) des Hardware-Umsatzes ist laut der NPD Group hauptsächlich auf Switch und die Xbox One X zurückzuführen.Die Software-Charts führt - wie im Januar 2018 - Monster Hunter: World an, vor Call of Duty: WW2 DragonBall FighterZ und Grand Theft Auto 5 . Das PS4-Remake von Shadow of the Colossus steigt auf Position 6 ein. Kingdom Come: Deliverance debütiert auf Platz 8. Das bestverkaufte Switch-Spiel ist Mario Kart 8 Top 20: Software-Verkaufscharts in den USA im Februar 2018Die Bestseller des bisherigen JahresDie Bestseller der letzten 12 Monate