Verkaufscharts: USA: Turtle Beach: PUBG und Fortnite: Battle Royale fachen die Verkäufe von Gaming-Headsets an - 4Players.de

Turtle Beach, Hersteller von Gaming-Headsets, freut sich über rege Nachfrage in den USA und kämpft mit Nachschublieferungen. Als Gründe für das hohe Interesse an Gaming-Headsets macht der Unternehmenschef die beiden Battle-Royale-Titel PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite: Battle Royale aus - wobei vornehmlich Zubehör für Konsolen verkauft wird."Das Geschäft läuft wirklich, wirklich gut und das, was unsere Verkäufe über unsere Strategie und die guten Qualitätsprodukte hinaus antreibt, ist die Begeisterung für Fortnite und PUBG und der ganze Battle-Royale-Irrsinn, der viele neue Leute in die Welt der Spiele eingeführt hat", sagte Juergen Stark, CEO von Turtle Beach, gegenüber Variety Turtle Beach hat einen US-Marktanteil von fast 46 Prozent bei Gaming-Headsets. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg des Nettoumsatzes um 185 Prozent. Das Unternehmen verkaufte so viele Headsets, dass im besagten Quartal mehr als vier Millionen Dollar für Luftfracht in die USA ausgeben werden musste. "Wir haben alle Register gezogen, um unseren Nachschub zu holen", sagte Stark. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in den vergangenen Wochen um das Dreifache.Juergen Stark erklärte weiter, dass ihre Analysen und Verkaufsdaten ganz klar zeigen würden, dass dieser Nachfrageschwung im Januar 2018 begann und nur diese beiden Spiele auf PlayStation 4 und Xbox One dafür verantwortlich sein könnten. "Und es ist den Spielern klar, dass das Spielen dieser Spiele mit Headsets einen Überlebensvorteil bietet, weil man die Audio-Hinweise [z. B. auf Bewegungen] besser hören kann", sagte Stark. Außerdem meinte er: "Weil Fortnite kostenlos ist, gibt es die Chance, Peripheriegeräte zu kaufen. Anstatt 60 Dollar für ein Spiel auszugeben, können sie 60 Dollar für ein Headset ausgeben."In den USA sind die Verkäufe von Gaming-Headsets im März um 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im ersten Quartal (Januar bis März) stieg der Absatz um 78 Prozent. Der führende Hersteller in den USA ist Turtle Beach. Das bestverkaufte Headset in diesem Jahr ist das "Ear Force Stealth 600" (Preis: ca. 100 Euro). Die Angaben stammen von Mat Piscatella (Video Games Industry Analyst bei der NPD Group).