Verkaufscharts: USA: April 2018: PlayStation 4 und God of War knacken Rekorde; Far Cry 5 behauptet sich - 4Players.de

God of War 2018 Far Cry 5 MLB 18: The Show Nintendo Labo: Toy-Con 01: Multi-Kit Donkey Kong Country: Tropical Freeze (ohne Digitalverkäufe) Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Call of Duty: WW2 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K18 PlayerUnknown's Battlegrounds (ohne digitale PC-Verkäufe) Ghost Recon: Wildlands The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Monster Hunter: World Rainbow Six: Siege A Way Out (ohne digitale PC-Verkäufe) Yakuza 6: The Song of Life (ohne Digitalverkäufe) Sea of Thieves Kirby Star Allies (ohne Digitalverkäufe) FIFA 18 (ohne digitale PC-Verkäufe)

Im April 2018 wurden in den USA ungefähr 823 Mio. Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben - eine Steigerung um 18 Prozent im Vergleich zum April 2017 (699 Mio. Dollar). Der Hardwareumsatz stieg um 15 Prozent auf 225 Mio. Dollar, der Software-Umsatz legte um 13 Prozent zu auf 359 Mio. Dollar und mit Zubehör wurde 241 Mio. Dollar (+28 Prozent) umgesetzt. Im April 2017 führten Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Persona 5 die Charts kurz nach dem Switch-Launch an (Quellen: NPD Group und Resetera ).Die PlayStation 4 von Sony war im April die meistverkaufte Konsole und ist in diesem Jahr bislang die meistverkaufte Hardware-Plattform. Die PlayStation 4 erzielte im April 2018 den höchsten Absatz für eine Konsole seit Nintendo Wii im April 2009 und den höchsten Umsatz für eine Konsole seit Nintendo Wii im April 2008. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 stiegen die Ausgaben für Hardware um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Das Wachstum wird auf Xbox One, PlayStation 4 und die SNES Minikonsole zurückgeführt; Xbox One X und PlayStation 4 Pro werden explizit nicht genannt. Das PS4 Pro 1 TB Limited Edition God of War Bundle war der meistverkaufte Hardwareartikel im April (nach Umsatz), während Nintendo Switch 32 GB mit Neon Red/Blue Joy-Cons der führende Hardwareartikel im Absatz war (Anzahl der Verkäufe).Die Controller/Gamepad-Ausgaben stiegen im April 2018 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent und sind im Jahr 2018 um 23 Prozent gestiegen. Der PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller Black war im April das meistverkaufte "Zubehör" und ist bis heute das meistverkaufte Zubehör im Jahr. Der Controller ist mittlerweile der meistverkaufte Controller aller Zeiten (nach Umsatz). Die Verkäufe von Headsets und Kopfhörern stiegen im April 2018 gegenüber dem Vorjahr um 89 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Ausgaben für Headsets und Kopfhörer um 80 Prozent gestiegen. Das Xbox One Ear Force Stealth 600 Wireless Headset von Turtle Beach ist das meistverkaufte Headset im April 2018 und im laufenden Jahr. Das starke Wachstum bei den Headsets wird auf die Battle-Royale-Titel auf den Konsolen zurückgeführt ( wir berichteten ). God of War war das meistverkaufte Spiel im April 2018. Der Actiontitel von den Santa Monica Studios erzielte den höchsten Monatsumsatz für einen Titel (aller Zeiten), der ausschließlich auf einer PlayStation-Plattform veröffentlicht wurde. Aufgrund des Erfolgs von God of War war Sony der führende Publisher im besagten Monat. Der April-Umsatz aus Software-Verkäufen auf der PS4 erreichte einen neuen Rekord für den Monat April überhaupt (seit 1995). Der bisherige Rekord wurde von der Xbox 360 gehalten und im April 2008 aufgestellt. Auch MLB 18 The Show schreibt weiter hervorragende Zahlen, hält die Chartposition und ist der zweite Exklusiv-Bestseller des Jahres. Far Cry 5 war das zweitmeistverkaufte Spiel (nach Umsatz in Dollar) in diesem Monat und bleibt das bisher erfolgreichste Spiel des Jahres (plattformübergreifend). Von Januar bis April 2018 ist Ubisoft der Publisher mit dem höchsten Umsatz. Das Nintendo Labo: Toy-Con 01: Multi-Kit debütierte auf Platz 4 (nach Umsatz), während das Robot Kit auf Platz 21 der Charts landete.Top 20: Software-Verkaufscharts in den USA im April 2018Die Bestseller des bisherigen Jahres