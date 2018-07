Verkaufscharts: USA: Prognose für 2018: Starkes Jahr für alle Konsolen; Switch führend; RDR 2 vor Black Ops 4 - 4Players.de

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Battlefield 5 (ohne digitale PC-Verkäufe) NBA 2K19 Far Cry 5 Madden NFL 19 Fallout 76 (ohne digitale Verkäufe) God of War Monster Hunter: World Marvel's Spider-Man

Mat Piscatella, "Industry Analyst" beim US-Marktforschungsunternehmen The NPD Group, hat tief in seine Glaskugel geschaut und seine Prognose für das US-Videospieljahr 2018 in einem Blog-Beitrag präsentiert.Der Analyst geht davon aus, dass Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole in diesem Jahr sein wird - hauptsächlich durch ein starkes Schlussquartal dank Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! und Super Smash Bros. Ultimate . Die PlayStation 4 soll sich besser als erwartet verkaufen. Die Xbox One hat in diesem Jahr bisher ein sehr starkes Wachstum gezeigt und ist auf dem besten Weg, die höchste jährliche Wachstumsrate für Konsolenverkäufe seit der Xbox 360 im Jahr 2010 zu erreichen.Alle drei Konsolen werden laut Piscatella in diesem Jahr jeweils über vier Millionen Mal in den USA verkauft. Insgesamt sollen 2018 über 17,5 Millionen Konsolen verkauft werden - der höchste Wert seit 2012. Bis zum Jahresende soll die installierte Basis der PlayStation 4 und Xbox One (zusammengenommen) sechs Prozent über der PlayStation 2 und der Xbox sowie 30 Prozent über der PlayStation 3 und der Xbox 360 in den entsprechenden Vergleichszeiträumen liegen.Trotz des starken Wachstums des Digitalvertriebs (zweistelliger Prozentsatz) wird der Umsatz mit physischer Videospielsoftware im Einzelhandel mit einem Wachstum von mindestens acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr abschließen. Fortnite soll übrigens weiterhin Wachstum und Umsatz (im Digitalbereich) antreiben.Prognose: Top-Ten-Verkäufe im Jahr 2018 nach UmsatzPokémon für Switch ist höchstwahrscheinlich nicht in der Top-Ten-Liste enthalten, da die beiden unterschiedliche Fassungen (Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!) getrennt voneinander erfasst werden.