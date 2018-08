Verkaufscharts: USA: Juli 2018: Switch und Octopath Traveler führend; Xbox-One-Umsatz wächst; GTA 5 stark - 4Players.de

Octopath Traveler (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Far Cry 5 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) The Crew 2 Rainbow Six: Siege Mario Tennis Aces (ohne Digitalverkäufe) FIFA 18 (ohne PC-Digitalverkäufe) Lego Incredibles God of War (2018) Captain Toad: Treasure Tracker (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K18 Call of Duty: WW2 Detroit: Become Human MLB 18: The Show Minecraft (ohne PC-Digitalverkäufe) Destiny 2 (ohne PC-Digitalverkäufe)

Far Cry 5 God of War Monster Hunter: World Call of Duty: WW2 Grand Theft Auto 5 Dragon Ball FighterZ Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K18 MLB 18: The Show Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe)

Im Juli 2018 wurden in den USA ungefähr 749 Millionen Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben - eine Steigerung um 14 Prozent im Vergleich zum Juli 2017. Datenquellen: NPD Group via VentureBeat In den Vereinigten Staaten sind insgesamt 217 Millionen Dollar für Hardware ausgegeben worden. Die Steigerung um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (182 Mio. Dollar) wird auf Xbox One, Switch und Plug-&-Play-Geräte wie die NES Classic Edition zurückgeführt."Nintendo Switch war die meistverkaufte Hardware-Plattform im Juli, sowohl nach Dollar als auch nach verkauften Einheiten", sagte Piscatella von der NPD Group. "Dies ist der siebte Monat, in dem die Switch seit der Markteinführung im März 2017 den Umsatz im Hardware-Bereich anführt - und der erste seit Dezember 2017. Der Absatz von Nintendo-Hardware erreichte im Juli 2018 den höchsten Stand seit einem Juli-Monat seit 2009."Aber auch Microsoft und Sony verzeichneten gute Zahlen. Gerade der Absatz von Xbox-One-Hardware sei gestiegen. Bezogen auf den Umsatz wuchs die Xbox-One-Plattform im Juli um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr - seit Jahresbeginn stieg der Umsatz um mehr als 60 Prozent. Die PS4 ist seit Jahresbeginn die meistverkaufte Konsolen-Plattform in den USA und die Veröffentlichung von Spider-Man im September könnte die PlayStation-Verkäufe weiter anheizen.Der Umsatz im Zubehör-Bereich legte im Juli 2018 um fast 50 Prozent zu - von 193 Mio. Dollar im Juli 2017 auf 286 Mio. Dollar. Neben Fortnite als Umsatztreiber in den Bereichen Headsets/Kopfhörer und Gamepad/Controller sollen auch starke Verkäufe von "Currency Cards" (Guthaben-Karten) zum Wachstum beigetragen haben. Der Xbox One S White Controller war im Juli das umsatzstärkste Zubehör.Mit PC- und Konsolen-Software wurden 246 Mio. Dollar umgesetzt (ein Rückgang um 12 Prozent; 280 Mio. Dollar). Das meistverkaufte Spiel im Juli 2018 war Octopath Traveler (ohne Digitalverkäufe) für Nintendo Switch. Die Hälfte der Top Ten besteht derweil aus Switch-exklusiven Titeln, während sich Grand Theft Auto 5 auf der zweiten Position breit macht (u. a. durch die im April veröffentlichte GTA 5: Premium Online Edition).Piscatella: "Nintendo ist der Full Game Software Publisher mit den meisten Verkäufen im Juli und im bisherigen Jahr [2018]. Nintendo Switch ist die einzige Plattform, die im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum des Dollar-Umsatzes bei Vollversionen mit einem Plus von fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufweist, obwohl der digitale Verkauf auf Nintendo-Plattformen derzeit nicht von der NPD Group erfasst wird. Seit Jahresbeginn haben sich die Verkäufe von Full-Game-Software auf Nintendo Switch im Vergleich zu vor einem Jahr mehr als verdoppelt."(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision keine Battle.net-Verkaufszahlen)