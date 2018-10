Verkaufscharts: USA: September 2018: Spider-Man & PS4 in Führung; AC Odyssey, Forza und NBA 2K19 starten stark - 4Players.de

Marvel's Spider-Man NBA 2K19 Assassin's Creed: Odyssey FIFA 19 (ohne PC-Digitalverkäufe) Shadow of The Tomb Raider Madden NFL 19 (ohne PC-Digitalverkäufe) Forza Horizon 4 Destiny 2 (ohne PC-Digitalverkäufe) Super Mario Party (ohne Digitalverkäufe) NHL 19 Dragon Quest 1: Echoes Of An Elusive Age WWE 2K19 Grand Theft Auto 5 Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Naruto to Boruto: Shinobi Striker Rainbow Six: Siege Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (ohne PC-Digitalverkäufe) Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Minecraft (ohne Digitalverkäufe)

Far Cry 5 God of War Marvel's Spider-Man Monster Hunter: World NBA 2K19 Madden NFL 19 (ohne PC-Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Call of Duty: WW2 (ohne PC-Digitalverkäufe) DragonBall: FighterZ Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe)

Im September 2018 wurden in den USA ungefähr 1,376 Milliarden Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben - eine Steigerung um sieben Prozent im Vergleich zum September 2017. Während sich Hardware- und Software-Umsätze kaum veränderten, stieg vor allem der Umsatz mit Zubehör deutlich an. Datenquellen: NPD Group via Resetera und Venturebeat Die Ausgaben für Hardware im September 2018 sanken im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 306 Millionen Dollar. Während die PlayStation 4 und die Xbox One jeweils zulegen konnten, wurden Rückgänge bei allen anderen Plattformen gemeldet. Insgesamt sind in diesem Jahr aber die Hardware-Ausgaben im Vergleich zu 2017 (bis Ende September) um 18 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar gestiegen, vor allem durch Xbox One, PlayStation 4 und Plug-n-Play-Geräte wie NES Classic und SNES Classic.Die meistverkaufte Konsole im besagten Monat war die PlayStation 4 - sowohl bei der Stückzahl als auch beim Dollar-Umsatz. Geräte aus der PS4-Familie erzielten im September den höchsten Absatz für eine Nicht-Plug-n-Play-Konsole seit 2014. Das meistverkaufte Hardwareprodukt des Monats war die PS4 Slim 1 TB. Betrachtet man das Gesamtjahr, so liegt die Sony-Konsole ebenfalls auf der Pole Position.Der Hardware-Umsatz mit Xbox-One-Konsolen wuchs im September um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die meistverkaufte Xbox-Konsole in diesem Jahr ist die Xbox One X 1 TB Black.Ein neues Allzeithoch gab es beim Umsatz mit Zubehör und "Game Cards" (323 Mio. Dollar; Steigerung um 43 Prozent). Erstmalig seit der Erhebung der Daten sind die Ausgaben für "Game Cards" (Spielzeit-Karten, Guthaben-Karten für digitale Dienste etc.) höher als für Zubehör (Controller, Headsets etc.).Die durch den Verkauf von Spiele-Software auf PC und Konsolen erzielten Umsätze veränderten sich im Vergleich im Vorjahr kaum. Im September 2018 wurden 747 Mio. Dollar umgesetzt.Marvel's Spider-Man erzielte den höchsten Umsatz im ersten Monat für einen exklusiven PlayStation-Titel in der gesamten PlayStation-Geschichte. Laut der NPD Group ist es der siebtgrößte Launch, der jemals von einem Spiel auf einer PlayStation-Plattform erreicht wurde (Multi-Plattform-Titel wie z. B. Call of Duty eingeschlossen). Das Spiel erreichte höhere Dollarumsätze als jedes andere Spiel in diesem Jahr und ist schon jetzt der drittbestverkaufte Titel des Jahres 2018. Auch die Verkaufsrekorde aller anderen Spider-Man-Spiele wurden geschlagen.NBA 2K19 debütiert als Nummer 2 der meistverkauften Spiele des Monats und belegt in den Jahrescharts sofort den fünften Platz. NBA 2K19 erzielte den höchsten Dollar-Umsatz aller Spiele im gesamten Sport-Genre im Launch-Monat seit Beginn der Datenerfassung der NPD Group im Jahr 1995. NBA 2K19 ist das meistverkaufte Sportspiel des Jahres 2018.Forza Horizon 4 sorgte für den besten Monatsumsatz in der Geschichte der Forza-Reihe. Es ist zugleich der größte Verkaufsstart für ein Rennspiel auf der Xbox-Plattform in der Geschichte. Der Erfassungszeitraum der Daten endete am 6. Oktober 2018 und daher sind sowohl die Ultimate Edition als auch die Standard Edition des Rennspiels eingeschlossen.Assassin's Creed: Odyssey befindet sich auf Platz 3 der September-Charts mit einem zweistelligen prozentualen Umsatzwachstum im Vergleich zur Einführung von Assassin's Creed: Origins vor einem Jahr. FIFA 19 startete auf Platz 4 der September-Charts, mit höheren Umsätzen im Einführungsmonat als jede andere FIFA-Veröffentlichung seit FIFA 16. Shadow of the Tomb Raider steigt auf Platz 5 in die Charts ein und erzielte den zweithöchsten Dollar-Umsatz der gesamten Reihe - nur hinter Tomb Raider (2013) zurück. Den neunten Platz sichert sich Super Mario Party, wobei zu beachten ist, dass die digitalen Verkäufe von Nintendo-Titeln nicht in den NPD-Daten enthalten sind.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision keine Battle.net-Verkaufszahlen)