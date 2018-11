Verkaufscharts: USA: Rekordmonat Oktober 2018: Black Ops 4 vor Red Dead Redemption 2 und AC Odyssey - 4Players.de

So, quick hit takes from the October 2018 U.S. Video Game data from The NPD Group:

- The lack of a SP campaign did not hurt Black Ops IIII launch month sales in the slightest

- On the full game Video Game side, year to date, both Physical and Digital game sales are up YoY (cont.) — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 20. November 2018

Call of Duty: Black Ops 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed: Odyssey NBA 2K19 Super Mario Party (ohne Digitalverkäufe) Soul Calibur 6 FIFA 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) Marvel's Spider-Man Madden NFL 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) WWE 2K19 Forza Horizon 4 Lego DC Super Villains My Hero One's Justice Shadow of the Tomb Raider Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) Diablo 3 (ohne Digitalverkäufe) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) NHL 19

Call of Duty: Black Ops 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Red Dead Redemption 2 Far Cry 5 Marvel's Spider-Man NBA 2K19 God of War 2018 Monster Hunter: World Madden NFL 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) Grand Theft Auto 5 Call of Duty: WW2 (ohne digitale PC-Verkäufe)

Im Oktober 2018 wurden in den USA ungefähr 1,545 Milliarden Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben - eine Steigerung um 73 Prozent Prozent im Vergleich zum Oktober 2017. In keinem Oktober-Monat wurde laut der NPD Group (Marktforschung) via Resetera bisher mehr Geld ausgegeben. Vor allem der Software-Absatz legte dank Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 und Assassin's Creed Odyssey kräftig zu.Im Hardware-Bereich wurden 300 Millionen Dollar umgesetzt (+26 Prozent). Die PlayStation 4 war im Oktober die meistverkaufte Hardware-Plattform, sowohl bei den verkauften Exemplaren als auch beim Dollar-Umsatz. Die Oktober-Monate 2015, 2016 und 2017 wurden beim Umsatz ebenfalls geschlagen. Der Absatz der PlayStation 4 auf Basis der verkauften Exemplare erreichte im Oktober 2018 den höchsten Oktober-Wert seit der PlayStation 2 im Oktober 2002.Im Gesamtjahr 2018 sind die Hardware-Ausgaben um 19 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gestiegen. Als Wachstumsfaktoren werden Xbox One, PlayStation 4 und Plug'n'Play-Geräte (NES Classic Edition und SNES Classic Edition) genannt.Die Gesamtausgaben für Zubehör und "Spielkarten" (Codes für digitale Inhalte, Store-Guthaben und Abos) stiegen im Oktober 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf ein Allzeithoch von 280 Millionen Dollar. Seit Jahresbeginn sind die Ausgaben in diesem Segment um 35 Prozent gestiegen - auf 3 Milliarden Dollar. Das ist ein Allzeithoch und übertrifft die 2,2 Milliarden Dollar, die im gesamten Jahr 2017 erwirtschaftet wurden. Die Ausgaben für Headsets und Kopfhörer haben sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, während die Ausgaben für Gamepads um 63 Prozent gestiegen sind. Turtle Beach war im Oktober der führende Hersteller von Headsets und Kopfhörern. Sony führt bei den Controllern.Der Umsatz mit Spiele-Software (Konsolen, Handheld und PC) erreichte im Oktober 2018 einen Rekordwert für sämtliche Oktober-Monate seit Beginn der Erfassung der Daten im Jahr 1995. 965 Millionen Dollar wurden umgesetzt. Im Vergleich zum Oktober 2017 (473 Mio. Dollar) wurde der Umsatz mehr als verdoppelt. Die bisherige Oktober-Bestmarke von 743 Millionen Dollar wurde im Oktober 2008 verzeichnet. Call of Duty: Black Ops 4 war das meistverkaufte Spiel des Monats. Der Shooter verzeichnete den achthöchsten Umsatz aller Spiele im Veröffentlichungsmonat. Black Ops 4 wurde sofort zum meistverkauften Spiel des Jahres und zum zweitbesten Spiel der letzten zwölf Monate (hinter Call of Duty: WW2 ). Der Verzicht auf eine dedizierte Kampagne für Einzelspieler hat keinen negativen Einfluss auf die Verkäufe gehabt. Laut Mat Piscatella (Marktforscher bei der NPD Group) hätte das Fehlen einer Solo-Kampagne den Verkäufen nicht im Geringsten geschadet.Selbst der Verkaufsstart von Red Dead Redemption 2 (26. Oktober) kam nicht gegen Black Ops 4 (12. Oktober) an, wobei Blops 4 zwei Wochen länger als der Western verkauft wurde. Obwohl die Verkäufe von Red Dead Redemption 2 nur neun Tage in die Charts eingeflossen sind (bis einschließlich 3. November), landete das Spiel auf Platz #2 des Oktobers und zugleich den zweiten Platz der Jahrescharts. Es hat sich im Launch-Monat mehr als dreimal so gut verkauft wie der Vorgänger (2010). Assassin's Creed Odyssey wiederholte seinen September-Erfolg und sicherte sich erneut den dritten Platz der Verkaufscharts. Im September verzeichnete das Spiel im Vergleich zum Verkaufsstart von Assassin's Creed Origins ein zweistelliges Umsatzwachstum in Dollar. Super Mario Party klettert diesen Monat auf den fünften Platz, nachdem es im September auf Platz neun in der Rangliste debütiert war. Während der ersten zwei Monate auf dem Markt ist Super Mario Party mittlerweile das drittschnellst verkaufte Mario-Party-Spiel - hinter Mario Party und Mario Party 8. SoulCalibur 6 startete auf Platz 6 und erzielte den dritthöchsten Umsatz im Einführungsmonat in der Franchise - hinter SoulCalibur 4 und SoulCalibur 2.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision keine Battle.net-Verkaufszahlen)