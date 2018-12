Verkaufscharts: USA: November 2018: PS4, Switch und Xbox One je über 1,3 Mio. Verkäufe; RDR2 vor Black Ops 4 - 4Players.de

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Battlefield 5 (ohne digitale PC-Verkäufe) Fallout 76 (ohne Digitalverkäufe) Pokemon: Let's Go Pikachu! (ohne Digitalverkäufe) Pokemon: Let's Go Evoli! (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K19 Madden NFL 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) Spyro Reignited Trilogy FIFA 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) Assassin's Creed: Odyssey Super Mario Party (ohne Digitalverkäufe) Marvel's Spider-Man Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) WWE 2K19 God of War 2018 Shadow Of The Tomb Raider Just Dance 2019 Grand Theft Auto 5 Forza Horizon 4

Call of Duty: Black Ops 4 (ohne digitale PC-Verkäufe) Red Dead Redemption 2 NBA 2K19 Far Cry 5 Madden NFL 19 (ohne digitale PC-Verkäufe) Marvel's Spider-Man God of War Monster Hunter: World Grand Theft Auto 5Assassin's Creed: Odyssey

Im November 2018 wurden in den USA ungefähr 2,693 Milliarden Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben. Im Vorjahr lag der Wert bei 2,706 Mrd. Dollar und damit nahezu auf dem gleichen Niveau. Zuwächse bei Hardware, Zubehör und Game-Cards wurden durch einen Rückgang bei Software aufgrund der Verschiebung der Markteinführung von Call of Duty in den Oktober ausgeglichen. Insgesamt sind von Januar bis November 2018 ungefähr 13,9 Mrd. Dollar über alle Bereiche ausgegeben worden, dies ist der höchste Wert seit (Januar bis November) 2010. Die Daten stammen von NPD Group (Marktforschung) via Resetera und Venturebeat 1,008 Mrd. Dollar gaben die US-Amerikaner im November 2018 für Spiele-Software auf PC und Konsolen aus (15 Prozent weniger als im Vorjahr). Die Verschiebung der Veröffentlichung von Call of Duty von November auf Oktober ist der Grund für diese Veränderung. Call of Duty: Black Ops 4 liegt auf Platz 2 der Verkaufscharts im November und bleibt das bisher meistverkaufte Spiel in diesem Jahr. Es ist das fünfte Jahr in Folge und das neunte Mal in den letzten zehn Jahren, dass ein Titel aus der Call-of-Duty-Reihe das meistverkaufte Spiel im Zeitraum Januar bis November war.Red Dead Redemption 2 ist das meistverkaufte Spiel im November 2018 und auf Platz 2 in den Jahrescharts. Der Lifetime-Umsatz von Red Dead Redemption wurde bereits um 40 Prozent übertroffen. Fallout 76 landet auf dem vierten Platz der Monatscharts, obwohl die digitalen Verkäufe von Bethesda Softworks nicht gemeldet werden. Die physischen Verkäufe lagen dennoch hinter Fallout 4 und Fallout New Vegas. Spyro Reignited Trilogy steigt auf Platz 9 ein und setzte 30 Prozent mehr Umsatz als alle anderen Spyro-Titel im Launch-Monat um. Die Black-Friday-Angebote gaben auch God of War einen Schub.Pokemon: Let's Go Pikachu! und Pokemon: Let's Go Evoli belegen die Plätze 5 und 6, wobei Nintendo keine Digitalverkäufe an die NPD Group meldet. Es ist der zweitbeste Verkaufsstart aus der Pokémon-Reihe seit Pokémon Stadium (2000; N64). Laut Nintendo haben sich beide Spiele insgesamt über zwei Mio. Mal verkauft.Die PlayStation 4 war im November 2018 die führende Hardwareplattform im Einzelverkauf (nach verkauften Exemplaren). Betrachtet man den Umsatz, dann liegt Nintendo Switch vorne. Sämtliche Konsolen-Plattformen (PS4, Switch und Xbox One) haben sich im November 2018 jeweils über 1,3 Mio. Mal verkauft. Es ist erst das zweite Mal, dass drei Plattformen im November mehr als eine Million verkaufte Exemplare erzielten. Das erste Mal war im November 2010 (Nintendo DS, Wii und Xbox 360).Die PlayStation 4 bleibt der Marktführer beim Umsatz im bisherigen Jahresverlauf. Wird das Gesamtjahr 2018 betrachtet, dann sind die Hardware-Ausgaben um 14 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar gestiegen. Ausgabensteigerungen für Xbox One, Switch, PlayStation 4 und Plug'N'Play-Geräte wie NES Classic Edition und SNES Classic Edition haben das Wachstum angetrieben.Die Gesamtausgaben für Zubehör (Controller, Headsets etc.) und "Game Cards" stiegen im November 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf ein Allzeithoch von 503 Millionen Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Ausgaben für Zubehör und "Game Cards" um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,5 Milliarden Dollar gestiegen. Dies ist ebenfalls ein Allzeithoch.(bis einschließlich 1. Dezember)(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision keine Battle.net-Verkaufszahlen)