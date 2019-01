Verkaufscharts: USA: Dezember 2018: Switch und Smash Bros. feiern Rekorde; Switch gewinnt Hardware-Jahr - 4Players.de

US NPD SW - Mario Kart 8 finishes 2018 as the second best-selling Racing game of all time, trailing only Mario Kart Wii in lifetime dollar sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 22. Januar 2019

Super Smash Bros. Ultimate (ohne Digitalverkäufe) Call of Duty: Black Ops 4 (ohne PC-Digitalverkäufe) Red Dead Redemption 2 Battlefield 5 (ohne PC-Digitalverkäufe) NBA 2K19 Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Madden NFL 19 (ohne PC-Digitalverkäufe) Super Mario Party (ohne Digitalverkäufe) Pokemon: Let's Go Pikachu (ohne Digitalverkäufe) Marvel's Spider-Man Assassin's Creed: Odyssey Pokemon: Let's Go Eevee (ohne Digitalverkäufe) Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Just Cause 4 FIFA 19 Grand Theft Auto 5 Minecraft Spyro Reignited Trilogy (ohne PC-Digitalverkäufe) Fallout 76 (ohne Digitalverkäufe)

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 NBA 2K19 Madden NFL 19 Super Smash Bros. Ultimate (ohne Digitalverkäufe) Marvel's Spider-Man Far Cry 5 God of War 2018 Monster Hunter: World Assassin's Creed: Odyssey Grand Theft Auto 5 Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) FIFA 19 (ohne PC-Digitalverkäufe) Battlefield 5 (ohne PC-Digitalverkäufe) Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) Call of Duty: WW2 (ohne PC-Digitalverkäufe) Dragon Ball: FighterZ The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) Super Mario Party (ohne Digitalverkäufe) Pokemon: Let's Go Pikachu (ohne Digitalverkäufe)

Im Dezember 2018 hat sich in den USA keine Konsole besser als die Nintendo Switch verkauft. Die Konsole verkaufte sich bereits über das ganze Jahr gut, aber die Veröffentlichung von Super Smash Bros. Ultimate gab einen massiven Schub. Im letzten Monat des Jahres 2018 wurden mehr Switch-Geräte als PS4- und Xbox-One-Konsolen zusammengerechnet im gleichen Zeitraum verkauft. Zugleich wurde ein neuer Verkaufsrekord für diese Konsolen-Generation in einem Dezember verzeichnet. Der Smash-Bros.-Schub war so stark, dass die PlayStation 4 im Gesamtjahr 2018 noch überflügelt werden konnte. Somit ist Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole im Dezember 2018 und im Jahr 2018 in den Vereinigten Staaten - sowohl auf Basis des Dollar-Umsatzes als auch der verkauften Exemplare. Quellen: NPD Group via Venturebeat und Resetera "Nintendo Switch erzielte im Dezember den höchsten Hardware-Dollar-Umsatz für eine einzelne Plattform seit Nintendo Wii im Dezember 2009", sagte NPD-Analyst Mat Piscatella. "Und sie erzielte den höchsten Dezember-Absatz für eine einzige Plattform seit Dezember 2010."Während der Hardware-Umsatz im Dezember (abseits der Switch) insgesamt rückläufig war, stieg der Absatz jedes Systems im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr. "Für das Jahr 2018 stiegen die Hardware-Ausgaben um acht Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar", sagte Piscatella. "Der Verkauf von Konsolen-Hardware trug zum Wachstum bei, da PlayStation 4, Plug-N-Play-Geräte [SNES Mini, NES Mini], Switch und Xbox One alle im Jahresvergleich zulegen konnten."Das meistverkaufte Spiel im Dezember 2018 war Super Smash Bros. Ultimate . In den ersten fünf Wochen nach der Markteinführung verkaufte sich das Prügelspiel über 3,6 Millionen Mal. Dabei wurden nur die Verkäufe im Einzelhandel berücksichtigt. Die Digitalverkäufe teilt Nintendo der NPG Group im Vergleich zu anderen Herstellern nicht mit. Zum Vergleich: Marvel's Spider-Man verkaufte sich in vier Wochen mehr als 2,6 Mio. Mal inkl. Digitalverkäufe. God of War lag nach drei Wochen bei 1,9 Millionen inkl. Digitalverkäufe. Damit sicherte sich Super Smash Bros. Ultimate die Pole Position der Dezember-Charts und landet bei den Jahrescharts noch auf Platz 5."Die Gesamtausgaben für Zubehör und 'Game Cards' stiegen im Dezember 2018 im Vergleich zu vor einem Jahr um 29 Prozent auf ein Allzeithoch von 1 Milliarde Dollar", sagte Piscatella. "Die Zuwächse bei den Gamepad-Ausgaben waren der Hauptgrund für diesen Anstieg. Der Nintendo Switch Pro Controller war das meistverkaufte Zubehör des Monats nach Umsatz in Dollar. Die jährlichen Ausgaben für Zubehör und 'Game Cards' stiegen 2018 im Vergleich zu 2017 um 33 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Das ist ein Allzeithoch. Das Wachstum bei Gamepads und Headset-/Kopfhörerverkäufen führte zu diesen Zuwächsen. PS4 DualShock 4 Black, Switch Pro Controller und Xbox One S Wireless Controller White waren die drei meistverkauften Accessoires des Jahres 2018 nach Umsatz in Dollar.(bis einschließlich 1. Dezember)(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision keine Battle.net-Verkaufszahlen)