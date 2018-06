Nobunaga's Ambition: Taishi: Fernöstliche Aufbau-Strategie ab sofort erhältlich - 4Players.de

Koei Tecmo und Koch Media haben das Strategiespiel Nobunaga's Ambition: Taishi am 8. Juni 2018 für PlayStation 4 (PlayStation Store und Einzelhandel) sowie PC (Steam) veröffentlicht. Der neuste und bereits 15. Teil der fernöstlichen Grand-Strategy-Reihe entführt Spieler in die Zeit der Streitenden Reiche und lässt sie die Schlachten und Ereignisse der Sengoku-Ära erleben. Weiter heißt es: "In Nobunaga’s Ambition: Taishi nutzen Spieler das neue Resolve-System, um ihre Strategie zu planen. Dieses neue System unterstützt die Spieler bei jedem Zug, der Weise vorausgeplant werden muss, da jeder Offizier im Dienste der Spieler eigene ehrgeizige Ziele anstrebt.

Basierend auf den Vorgängern der Spieleserie, wird in Nobunaga’s Ambition: Taishi ein neues zweiteiliges rundenbasiertes Kampfsystem eingeführt. In der Planning Phase werden alle laufenden Aktionen gestoppt, damit Spieler ihren nächsten Zug strategisch planen können, der anschließend in der Execution Phase in Echtzeit ausgeführt wird. Bevor der eigentliche Kampf beginnt, wählen Spieler so aus einer Vielzahl an Formationen und Taktiken die beste Mischung aus, um die Strategien der Gegner auszuhebeln." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart: